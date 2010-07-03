Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Московское "Динамо" уступило "Йокериту" в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

В составе финского клуба шайбы забросили Ессе Йоэнсуу (4-я минута) и Джон Норман (53). У гостей отличился Патрик Закриссон (58).

После пяти сыгранных матчей "Динамо" ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 7 марта в Москве.