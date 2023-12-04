Боксер Саитов рассказал о крепком рукопожатии Путина

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У Владимира Путина очень крепкое рукопожатие. Об этом заявил Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, который встретился с ним на выставке-форуме "Россия".

"Было приятно увидеть нашего президента в добром здравии. <...> Рукопожатие у Владимира Владимировича очень крепкое. Бокс является флагманом единоборств и объединяет всех", – цитирует его ТАСС.

Путин посетил Аллею Славы, посвященную достижениям спортсменов из России, 4 декабря. По словам Саитова, глава РФ посмотрел на медали с удовольствием, приятно улыбнулся и пошел дальше с хорошим настроением.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

Путин не присутствовал на открытии, однако Песков уточнял, что президент обязательно придет на выставку в другой день.

Путин приехал на форум-выставку "Россия" на ВДНХ