Россия может принять летние Олимпийские игры 2032 или 2036 года

Владивосток может претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 или 2036 года, заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Его слова приводит Sports.ru.
"2032 год – это ближайшая возможность, но учитывая, что есть определенный географический порядок выбора кандидата, то скорее можно говорить о 2036 годе. Времени более чем достаточно, но его не нужно терять", – отметил Поздняков.
Он добавил, что соответствовать требованиям МОК Владивосток сможет, если там появятся необходимая инфраструктура и крупные спортивные объекты. По словам главы ОКР, важным аспектом заявки является гарантия того, что страна или город не будут нести дополнительных расходов.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио с 24 июля по 9 августа. В 2024 году Игры примет Париж, в 2028 – Лос-Анджелес.
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