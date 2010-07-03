ЦСКА вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский ЦСКА обыграл подмосковный "Витязь" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась победой армейцев со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). Дублем у СКА отметился Михаил Григоренко (4-я и 40-я минуты), еще одну шайбу забросил Кирилл Капризов (10).

У "Витязя" отличился Артем Швец-Роговой (25).

ЦСКА стал третьим клубом, вышедшим в во второй раунд Кубка Гагарина. Ранее с этой задачей справились омский "Авангард" и екатеринбургский "Автомобилист".