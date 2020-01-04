WADA определило размер взноса России в 2020 году

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более миллиона долларов, сообщает ТАСС.
Отмечается, что ежегодно сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В прошлом году Россия заплатила 946 тысяч 747 долларов, в этом сумма взноса составит 1 миллион 015 тысяч 977 долларов.
Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2019 году внесли США – более 2 млн , Япония – более 1,5 миллиона плюс 163 тысячи как добровольный взнос, и Канада – более 1,2 миллиона долларов.
В пресс-службе антидопингового агентства подчеркнули, что есть вероятность, что в 2020 году Россия перечислит самую большую сумму. Это произойдет в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с претензиями WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
"Тогда РУСАДА придется заплатить штраф в размере 100 тысяч долларов, а России – компенсировать WADA расходы, связанные с продолжающимся расследованием и изучением базы данных московской антидопинговой лаборатории. Это около 2 миллионов долларов", – говорится в сообщении.
В декабре 2019 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил российских спортсменов права принимать участие в международных соревнованиях с национальным гимном и флагом. Речь шла о мировых и континентальных первенствах, а также об Олимпиаде и Паралимпиаде.
Кроме того, российским госслужащим и руководству ОКР и ПКР запрещено посещать международные спортивные мероприятия.
Для спортсменов из России остается юридическая возможность отправиться на международные старты после процедуры обязательного согласования. При этом принять участие в турнирах допущенные атлеты смогут только в нейтральном качестве, без знаков принадлежности к РФ.
В WADA заявили, что приняли к сведению решение РУСАДА оспорить вердикт исполкома всемирной организации, принятый в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию, в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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