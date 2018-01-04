"Спартак" победил "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Столичный хоккейный клуб "Спартак" победил "Салавата Юлаева" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра завершилась со счетом 3:2. В составе красно-белых шайбы забросили Артем Подшендялов, Александр Хохлачев и Райан Стоа. У гостей отличились Энвер Лисин и Филип Ларсен. Уфимский клуб прервал серию из четырех побед.
Игру посетили рекордное для российских матчей "Спартака" количество зрителей. На матч пришли 11300 болельщиков.
Московский клуб занял на седьмое место в Западной конференции. В активе команды 71 очко в 47 матчах. "Салават Юлаев" с 72 очками в 47 играх – на шестой строчке на Востоке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: