"Спартак" победил "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный хоккейный клуб "Спартак" победил "Салавата Юлаева" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счетом 3:2. В составе красно-белых шайбы забросили Артем Подшендялов, Александр Хохлачев и Райан Стоа. У гостей отличились Энвер Лисин и Филип Ларсен. Уфимский клуб прервал серию из четырех побед.

Игру посетили рекордное для российских матчей "Спартака" количество зрителей. На матч пришли 11300 болельщиков.

Московский клуб занял на седьмое место в Западной конференции. В активе команды 71 очко в 47 матчах. "Салават Юлаев" с 72 очками в 47 играх – на шестой строчке на Востоке.