Тренерский штаб сборной России по футболу полностью сохранится – Черчесов

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Тренерский штаб команды России по футболу останется прежним. Об этом заявил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".

27 июля Российский футбольный союз (РФС) подписал новый контракт с главным тренером национальной команды. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления на аналогичный срок.

Кроме Черчесова, в тренерский штаб национальной команды входят Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче, Паулино Гранеро и Владимир Паников.

После ЧМ-2018 главного тренера российской команды номинировали на звание тренера года FIFA в этом году. Победителя объявят 24 сентября в Лондоне.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. На ЧМ-2018 команда под его руководством впервые в истории дошла до 1/4 финала.

В конце июля Владимир Путин вручил госнаграды и почетные грамоты 23 спортсменам и шести тренерам сборной России по футболу – участникам чемпионата мира 2018 года.

Наставник россиян Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордены Почета.