Названы имена участников международного турнира "Суперкубок легенд"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Широков
В Московском дворце спорта "Мегаспорт" состоится первый международный турнир "Суперкубок легенд". Соревнования пройдут в последнюю неделю чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Суперкубок легенд" под девизом "Герои прошлого, легенды настоящего" пройдет 10, 12 и 13 июля.
В турнире сыграют сборные Германии, Италии, США, Китая, Франции, России и Португалии.
В соревнованиях примут участие Франческо Тотти, Кафу, Дмитрий Аленичев, Роман Широков, Хавьер Дзанетти, Христо Стоичков, Паоло Мальдини, Лоран Блан, Луиджи Ди Бьяджо, Кристоф Дюгари, Эрнан Креспо, Яри Литманен, Ривальдо и другие легенды футбола.
"Суперкубок легенд" проведут в формате традиционного "Кубка легенд", который уже десять лет проходит в Москве.
В группу А вошли команды России, Германии, Португалии и Франции. В группу Б по результатам жеребьевки попали сборные звезд, США, Италии и Китая.
Игры группового этапа состоятся 10 и 12 июля. Сборные, которые заняли вторые места, поборются за третье место. Лидеры сыграют в финале, который запланирован на 13 июля.
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