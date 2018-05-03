В РФС прокомментировали возможный недопуск российских журналистов к финалу ЛЧ

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анюхин прокомментировал информацию о том, что посетивших Крым российских журналистов могут не допустить к освещению финала Лиги чемпионов в Киеве.

"Мы об этом пока ничего не знаем и подобной информации не получали. Как только появится какая-то конкретика в данном вопросе, сообщим. Однозначно будем уточнять этот вопрос", – цитирует Анюхина RT. Он также уточнил, что РФС не проводит аккредитацию журналистов на финал турнира, всей организацией занимается УЕФА.

Ранее сообщалось, что побывавших в Крыму российских журналистов не допустят к финалу футбольной Лиги чемпионов. Информированный источник уточнил, что представителей СМИ не пустят в Киев даже при наличии у них аккредитации на матч.

Финальный матч Лиги чемпионов назначен на 26 мая. Игра пройдет между клубами "Реал" и "Ливерпуль".

У россиян, побывавших в Крыму, уже были проблемы с въездом в Киев. Скандал разразился после того, как на Украину не пустили участницу "Евровидения2017" Юлию Самойлову. Оргкомитет конкурса не смог помочь певице попасть на выступление, петь в прямой трансляции из России артистка отказалась. Самойлова представит РФ на "Евровидении-2018".