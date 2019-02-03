Ковалев взял реванш у Альвареса и вернул титул чемпиона мира WBO

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом и вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Поединок проходил в пригороде Далласа Фриско. Судьи единогласно отдали победу Ковалеву – 120:108, 116:112, 116:112.

Эта победа стала для 35-летнего Ковалева 33-й в профессиональной карьере, из них 28 он одержал нокаутом. Также он три раза проиграл и один бой закончил вничью. Для 34-летнего Альвареса это стало первое поражение в карьере при 24 победах.

Ковалев и Альварес встречались 4 августа 2018 года. Тогда Альварес отправил в нокаут российского боксера и завоевал титул WBO.