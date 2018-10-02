Поклонники фигурного катания оценили новый образ Алины Загитовой

Чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова поразила зрителей своим нарядом на турнире в Германии, сообщают Дни.ру.

На турнире серии "Челленджер" Nebelhorn Trophy – 2018 в Оберстдорфе фигуристка предстала в образе Лары Крофт.

На лед она вышла в черных лосинах и косухе. Зрители поддержали Алину громкими аплодисментами, пользователи социальных сетей также не остались равнодушными.

"После такого выступления никто не посмеет сказать, что она еще не доросла, женственности нет, все ее предыдущие рекорды надо отменить", – прокомментировал выступление Алины один из пользователей Instagram.

"Она очень сильная, ее программа совершенна", – написала Meli Gonzales.

"Все гармонично – костюм, который подчеркивает красивые линии фигуры и музыка, показывающая мощь. Выступала в свое удовольствие", – добавил еще один пользователь социальной сети.

По результатам выступлений в короткой и произвольных программах Загитова одержала уверенную победу.

Ранее Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании. Спортсменка установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов на предсезонном турнире в Германии.

За произвольную программу фигуристка получила 158,50 балла, по сумме – 238,43 балла. Накануне россиянка установила рекорд в короткой программе, набрав 79,93 балла.

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