Полузащитник Константин Марадишвили перешел из ЦСКА в "Локомотив"

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Полузащитник Константин Марадишвили перешел из московского ЦСКА в другой столичный футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщается на сайте ФК.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал с "Локомотивом" контракт на 5 лет.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники". На нем присутствовали более 18 тысяч зрителей.

Этот матч стал первым для российской сборной под руководством главного тренера Валерия Карпина, который возглавил команду в конце июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова.