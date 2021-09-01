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Спорт

20:21

Джикия станет капитаном сборной РФ по футболу в матче против хорватов

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Капитаном сборной России в матче отборочного тура чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии станет защитник московского "Спартака" Георгий Джикия. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.

В стартовый состав также попали Гильерме Маринато, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов и Далер Кузяев.

Запасными названы Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Максим Осипенко, Денис Черышев, Антон Заболотный, Федор Смолов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Илья Самошников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Максим Мухин.

Встреча состоится на стадионе "Лужники" в Москве. Начало матча запланировано на 21:45.

Ранее сообщалось, что во время отборочных матчей на ЧМ-2022 в сборной России будет несколько капитанов. Об этом сообщал сам Джикия.

Также стало известно, что матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Казахстаном закончился ничьей. Игра завершилась со счетом 2:2.

Первый матч сборной РФ по футболу под руководством Карпина пройдет в среду

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