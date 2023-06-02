Москва онлайн покажет Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками на линии старта.

"ЗаБег.РФ" – это первый российский полумарафон с синхронным стартом. С 2020 года он ежегодно проводится по всей стране – от Калининграда до Камчатки.

Московский маршрут проходит по набережным и историческим местам. На трассе для участников предусмотрены камеры хранения, напитки, медицинский пункт и раздевалки. Участникам предлагается несколько трасс – 1, 5, 10 и 21,1 километра.

В этом году к забегу присоединятся и другие страны, среди которых Китай, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. Всего в забеге примут участие более 160 000 человек.

Смотрите прямую трансляцию 4 июня в 08:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.