Норвежскую телекомпанию лишили аккредитации на освещение жеребьевки ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Норвежскую телекомпанию TV2 не допустили на церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018, которая состоится в пятницу, 1 декабря, в Москве.
Как рассказал журналист Эйстейну Боген, представительница пресс-службы, ответственная за выдачу аккредитаций, сказала ему, что аккредитацию, вероятно, отозвали в ФСБ, сообщает The Independent Barents Observer.
"Не думаю, что когда-то такое происходило за всю историю ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать чемпионат мира, лишила аккредитации страна-хозяйка турнира. Кто еще в черном списке Путина?", – отметил Боген.
Журналист высказал предположение, что освещать матчи могут пригласить только те СМИ, которые не критиковали в своих эфирах Россию.
Жеребьевка начнется в 18:00. В связи с ее проведением на Моховой улице ограничат движение. Одна полоса проезжей части будет закрыта в течение всего дня.
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