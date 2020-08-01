Главный тренер ФК "Химки" Юран покинул свой пост

Фото: РИА Новости/ФК "Зенит"

Главный тренер футбольного клуба (ФК) "Химки" Сергей Юран покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Сегодня Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки". Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении.

Позднее Юран прокомментировал данное заявление клуба. Он заявил, что был удивлен известиями о своей отставке, уточнив, что ничего ранее не подписывал. Юран подчеркнул, что его трудовая книжка по-прежнему находится в клубе, передает РИА Новости.

После новостей об уходе главного тренера подмосковного клуба футболисты написали открытое письмо губернатору области Андрею Воробьеву, в котором поддержали Юрана и попросили помочь в сложившейся ситуации, передает газета "Спорт Экспресс".

"Мы, футболисты ФК "Химки", убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем. Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в премьер-лигу", – отмечается в сообщении.

Футболисты добавили, что под руководством Юрана клуб одержал победу над московским "Торпедо" со счетом 5:1 и "Уралом" со счетом 3:1. Также они попросили учесть и то, что в финале Кубка под руководством Юрана они выглядели хорошо на фоне "Зенита" и уступили лишь только по пенальти.

"Уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время", – написали игроки.

В конце своего письма спортсмены подмосковного клуба заверили, что благодаря Юрану в клубе создан отличный микроклимат. Они добавили, что их полностью устраивает тренер и они готовы "биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона".

"Просим Вас (губернатор области Андрей Воробьев. – Прим.ред.) вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера "Химок"!" – говорится в сообщении.

"Химки" по итогам минувшего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заслужили право выступить в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в сезоне–2020/2021.