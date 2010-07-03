"Йокерит" сократил отставание в серии с "Динамо"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Московское "Динамо" в овертайме проиграло "Йокериту" в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Пекка Йормакка (на 33-й минуте) и сделавший дубль Сакари Маннинен (56, 65). У хозяев отличились Владимир Брюквин (30) и Иван Игумнов (36).

Счет в серии составляет 2:1 в пользу москвичей. Следующая игра пройдет 3 марта в российской столице.