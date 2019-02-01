Костомаров вступился за Тутберидзе

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал критические высказывания в адрес российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

"Мне кажется, это просто зависть, тупая зависть. Критикуй, но сначала пускай твои фигуристки покажут те результаты, которые показывают подопечные Тутберидзе", – цитирует Костомарова RT.

По словам фигуриста, каждый тренер имеет свой подход, и разнятся по методикам, характеру и принципам. Однако именно фигуристки Тутберидзе на протяжении многих лет завоевывают медали.

Также Костомаров не согласен с обвинениями Тутберидзе в излишней жесткости по отношению к молодым подопечным. Фигурист полагает, что профессиональный спорт не щадит людей, и молодым фигуристкам приходится еще тяжелее.

"Но в фигурном катании именно в таком возрасте наступает пик. Посмотрите, Олимпийские игры всегда выигрывали 16–17-летние девчонки", – подчеркнул Костомаров, добавив, что часто с взрослением наступает спад.

Ранее бывший тренер фигуристки Трусовой раскритиковал методы работы Тутберидзе, заявив, что она выжимает из спортсменов, что может выжать из ребенка в 13–15 лет.