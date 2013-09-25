Театр "Шалом" откроет цикл воскресных спектаклей в центре столицы

Фото: Пресс-служба театра "Шалом"

29 сентября Московский еврейский театр "Шалом" открывает цикл воскресных спектаклей "Выступления театра "Шалом" на Большом Гнездниковском". Впервые «Шалом» выступит в самом центре столицы, в театре на Большом Гнездниковском переулке, 10.

Зрителям покажут мюзикл по роману Шолом-Алейхема "Блуждающие звезды" и проверенную временем постановку "Пол-Нью-Йорка мне теперь родня".

Также организаторы поставят комедийную премьеру прошлого сезона "Размороженный" с участником телешоу "Кривое зеркало" и "Вышка" Александром Морозовым в главной роли и музыкальный концерт с песнями и танцами "Фаршированная рыба с гарниром".

Последующие спектакли состоятся 6, 13, 20 и 27 октября соответственно.