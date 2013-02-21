Театр Камбуровой адаптировал Фонвизина для современных школьников

Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 23 февраля представит премьеру детского спектакля "Ученье - свет".

В сокращенном и переработанном для современных школьников варианте пьесы Фонвизина "Недоросль" сыграют автор постановки - актриса Елена Трещинская и пятнадцать ее кукол. В спектакле будет звучать музыка Моцарта из оперы "Фигаро". В конце постановки зрители увидят маленький фрагмент оперы в исполнении итальянских певцов и марионеток.

Спектакль, состоящий из пяти действий и пяти дивертисментов, рекомендован для школьников старше восьми лет.

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