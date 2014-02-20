Форма поиска по сайту

20 февраля 2014, 16:36

Культура

В "Сопричастности" поставят спектакль об императрице с темным прошлым

Фото: ИТАР-ТАСС

27 февраля в театре "Сопричастность" можно будет увидеть спектакль "Отравленная туника", который расскажет об императрице, скрывающей от супруга свое темное прошлое, сообщает городская интерактивная афиша 2do2go. Феодора – блудница, которой удалось обольстить императора Юстиниана и стать его женой.

Долго прятаться от своих грехов женщине не приходится: во дворце появляется ее старый знакомый – поэт Имр. Он начинает шантажировать Феодору, от которой требует взамен на молчание о ее прошлом войско и падчерицу Зою в жены. В итоге все заканчивается очень печально: и Юстиниан, и Зоя, и Имр погибают.

Режиссером-постановщиком спектакля стал Игорь Сиренко, основатель Московского драматического театра.

