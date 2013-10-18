Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2013, 10:57

Культура

Еврейский театр "Шалом" представит комедию "Размороженный"

Московский еврейский театр "Шалом" завершает цикл выступлений на учебной сцене ГИТИСа показом комедийного спектакля "Размороженный" по пьесе израильского драматурга Давида Кона.

В основе сюжета – перефразированная французская картина "Замороженный" с Луи де Фюнесом в главной роли.

"Легкость, юмор, талантливая игра актеров и узнаваемый сюжет делают эту комедию прекрасным поводом пойти в театр всей семьей", - отметили организаторы мероприятия.

Режиссер спектакля – Михаил Церишенко, в заглавной роли – Александр Морозов.

Спектакль покажут 20 октября. Начало в 19.00.

Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы
спектакли комедии театр Шалом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика