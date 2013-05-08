На месте крушения вертолета Ми-8 обнаружен "черный ящик"

На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области специалисты обнаружили "черный ящик". Находку передадут специалистам Межгосударственного авиационного комитета.

Тип обнаруженного "черного ящика" пока неизвестен, это может быть как параметрический, так и речевой бортовой самописец, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в МЧС России.

Напомним, вертолет Ми-8, совершавший облет в рамках противопаводковых мероприятий, не вышел на связь около 13.00 (по московскому времени) 6 мая. Спустя полтора часа были обнаружены обломки воздушного судна.

К месту событий немедленно были отправлены спасатели, медики и следователи. Вскоре удалось обнаружить фрагменты тел погибших. Причина трагедии пока неизвестна, по одной из версий, вертолет упал из-за плохих погодных условий, по другой - на борту сдетонировала взрывчатка, с помощью которой планировалось взорвать ледовый затор на одной из рек.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.