23 апреля 2013, 09:27

Безопасность

В Москве пройдут масштабные учения МЧС

Сегодня, 23 апреля, в Москве пройдут масштабные учения МЧС. Он пройдут в три этапа и закончатся 26 апреля.

На тренировке спасатели будут отрабатывать действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также в ходе учений будет задействована система оповещения населения.

В рамках мероприятия огнеборцы будут "тушить" один из корпусов МГУ. В учениях на территории вуза будет участвовать специальная техника и вертолеты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Для каждого региона, в котором пройдут тренировки, разработана своя "легенда", по которой будут действовать спасатели.

спасатели учения МГУ им. М. В. Ломоносова

