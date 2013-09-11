Московский полицейский пропал в Астраханской области

В Астраханской области пропал сотрудник столичной полиции. К его розыску подключены экстренные службы и правоохранительные органы региона.

Как сообщает пресс-служба УВД по Астраханской области, в ночь на 10 сентября в полицию обратился житель Наримановского района области, который рассказал о пропаже двоих своих знакомых, один из которых – сотрудник столичной полиции.

По словам обратившегося, пропавшие отправились на лодке рыбачить и не вернулись с наступлением темноты.

Пропавшая лодка была найдена перевернутой на берегу одного из островов озера Джиргак. Около нее находился труп одного из рыбаков, сотрудника столичной полиции обнаружить не удалось.

Днем началась масштабная спасательная операция с привлечением водолазов, полиция региона проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.