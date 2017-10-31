Повышение социальных выплат затронет каждого шестого москвича

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Новое повышение социальных выплат затронет более 2,2 миллиона человек, то есть каждого шестого жителя столицы.

Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, мэр города Сергей Собянин принял во внимание рекомендации родительской и ветеранской общественности, которые предложили повысить социальную помощь, передает Агентство "Москва".

Решение об увеличении выплат в следующем году приняли на заседании президиума правительства столицы во вторник, 31 октября. Согласно документу минимальный доход неработающих пенсионеров вырастет с 14 500 до 17 500 рублей или на 21 процент.

Кроме того, повышенные единовременные и ежемесячные пособия получат малообеспеченные и многодетные семьи, те, кто воспитывает детей-инвалидов, а также ветераны

Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, труженики тыла, ветераны труда и другие.