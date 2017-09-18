Работающим пенсионерам не проиндексируют пенсии в 2018 году

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии в 2018 году. Об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), передает РИА Новости.
"По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров", – сказал он.
Он также добавил, что по вопросам работающих пенсионеров предусмотрен рост зарплат. В настоящий момент он выше, чем рост инфляции. Эта тенденция сохранится и в 2018 году. "Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор", – заявил он.
Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил, отметив, что работать на пенсии – это не выбор, а нужда. "Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за 7 тысяч. Нужда заставляет делать выбор", – сказал он.
В ответ глава Минфина сказал, что каждый пенсионер сам принимает решение – работать ему и вести активный образ жизни, или уйти на пенсию.
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