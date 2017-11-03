Больничные и декретные увеличат в 2018 году

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Размер больничных, пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком увеличится в 2018 году.

Максимальный размер декретных достигнет 61 375 рублей в месяц, что на 3 542 рубля больше показателя 2017 года. Столько же составит максимальный размер больничных, сообщает "Российская газета".

Чтобы выплаты были максимальными, официальный заработок за 2017 год должен равняться не менее чем 755 000 (около 63 000 в месяц), а за 2016 – 718 000 (примерно 60 000 в месяц). Если доход ниже, ниже окажутся и пособия, уточнили в Минтруде.

Пособия выросли в связи с изменением расчетного периода, из которого они исчисляются. В 2017 году пособия исчисляются из заработка за 2016 и 2015 годы, а в 2018 будут исчисляться из заработка за 2017 и 2016 годы. Сумма заработка, с которого уплачиваются страховые взносы в Фонд социального страхования России, ежегодно индексируется.

Декретный отпуск по закону длится 140 дней, и именно за него женщина может получить 61 375 рублей в месяц или в целом 282 тысячи рублей. Если беременность многоплодная или протекает с осложнениями, то декретный период продлят. Это значит, что выплату женщина получит в большем размере.

По истечении 140 дней женщина может оформить отпуск по уходу за ребенком с выплатой ежемесячного пособия. Его максимальный размер в 2018 году составит для работающих женщин 24 503 рубля.

Минимальное пособие по беременности и родам – 35 921 рубль, по уходу за ребенком – 3 120 рублей в месяц. Его женщина получает, если в 2016 и 2017 годах состояла в трудовых отношениях, но не работала, потому что находилась в отпуске по уходу за предыдущим ребенком. Такое же пособие положено, если женщина трудилась, но получала зарплату в размере МРОТ или меньше.

Пособия в названных размерах смогут получить только официально работающие россияне. Женщины, которые официально не работали, при рождении ребенка пособие получают через органы соцзащиты.

В октябре Сергей Собянин подписал постановление, предусматривающее увеличение с 1 января 2018 года размеров единовременных и ежемесячных социальных выплат. В частности, размер ежемесячного пособия на ребенка составит от 4 000 до 15 000 рублей. Новое повышение соцвыплат затронет более 2,2 миллиона человек, то есть каждого шестого москвича.

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