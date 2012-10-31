"Одноклассники" закроют для поиска профили несовершеннолетних

В "Одноклассниках" закроют доступ к детям

С 1 ноября популярная социальная сеть "Одноклассники" вводит ряд ограничений, чтобы оградить своих несовершеннолетних пользователей от опасностей публичного доступа.

Главное нововведение коснется поиска. Теперь в его результатах не будут отображаться профили детей младше 14 лет. Также несовершеннолетние не будут получать сообщения от незнакомых лиц, видеть оценки и "лайки" от пользователей, отсутствующих в их списке контактов.

Напомним, летом у пользователей младше 14 лет появилась возможность с помощью "тревожной кнопки" пожаловаться в техподдержку на подозрительные сообщения. Помимо этого, в "Одноклассниках" начал работать автоматический "цензор", запрещающий поиск по нескольким десяткам тысяч слов.