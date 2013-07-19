19 июля 2013, 13:46Общество
Фонд WWF покажет редких животных пользователям "Одноклассников"
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и социальная сеть "Одноклассники" запускают новый проект "Редкая страница".
По задумке авторов проекта, любой пользователь социальной сети, который случайно набрал неправильный адрес и попал на страницу ошибки, будет видеть вместо ее кода (404) фотографию редкого животного.
Напомним, главной задачей Всемирного фонда дикой природы является сохранение редких и исчезающих видов животных. На сегодняшний день в России под угрозой исчезновения находится более 100 видов животных.
"Вероятность встретить одного из этих зверей в дикой природе очень мала. Еще меньше, чем напечатать в адресной строке "Одноклассников" неправильный адрес", - говорится на сайте фонда.
Сайты по теме