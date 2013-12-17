17 декабря 2013, 17:02Флешмобы и акции
Москвичи смогут сделать подарки животным из приюта
20 декабря на Чистопрудном бульваре, у памятника Грибоедову, состоится мероприятие "Новогодний мешок добра". Волонтеры приюта в белых футболках с надписью "Мы знаем, откуда берутся собаки" будут собирать подарки для его питомцев.
Организаторы призывают принести хотя бы банку корма или ошейник. Подробная информация о мероприятии и ответы на все вопросы можно посмотреть на странице встречи в Facebook.
Начало - в 18.00.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!