Москвичи смогут сделать подарки животным из приюта

20 декабря на Чистопрудном бульваре, у памятника Грибоедову, состоится мероприятие "Новогодний мешок добра". Волонтеры приюта в белых футболках с надписью "Мы знаем, откуда берутся собаки" будут собирать подарки для его питомцев.

Организаторы призывают принести хотя бы банку корма или ошейник. Подробная информация о мероприятии и ответы на все вопросы можно посмотреть на странице встречи в Facebook.

Начало - в 18.00.