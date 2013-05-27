На дачном участке обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны

Дачник нашел на своем участке в Клинском районе снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом M24.ru рассказал источник в правоохранительных органах Подмосковья.

По его словам, сообщение о найденном снаряде поступило в дежурную часть 26 мая в 17.20. Боеприпас был обнаружен в деревне Борозда на территории садового товарищества "Ольховка-2".

"Сам участок и близлежащая территория была оцеплена. Специалисты подмосковного МЧС вывезли снаряд на полигон для дальнейшей его утилизации", - пояснил собеседник.