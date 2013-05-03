На дачном участке в Подмосковье обнаружена авиабомба времен войны

В Раменском районе Подмосковья обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. На место ЧП вызваны специалисты-взрывотехники.

Опасная находка была сделана жителем деревни Пласкинино днем 3 мая. Как сообщил мужчина, во время садово-огородных работ на участке он обнаружил предмет, похожий на авиабомбу.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выставили оцепление до прибытия специалистов по разминированию.

Жители близлежащих домов были эвакуированы. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.