СК проверяет обстоятельства смерти студента, выпавшего из окна

Студент Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина разбился насмерть, выпав из окна. По факту гибели уроженца Казахстана проводится проверка, следователи изучают обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 20 января в 22.00. У здания общежития РГТУ имени Губкина обнаружили тело 23-летнего студента - гражданина Казахстана. На теле погибшего обнаружили повреждения, характерные для падения с большой высоты, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, студент упал с высоты 12-го этажа из окна комнаты, в которой он проживал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.