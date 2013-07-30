Уголовное дело Бориса Березовского не прекращалось - Маркин

Уголовное дело в отношении Бориса Березовского, который обвинялся в совершении ряда преступлений, не прекращалось. Об этом 30 июля сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

"В связи с необходимостью обеспечения тайны предварительного следствия по данному делу нецелесообразно распространение другой информации", - цитирует РИА Новости слова Владимира Маркина.

Напомним, бывший олигарх Борис Березовский скончался 23 марта. Тело Березовского было обнаружено охранником в его доме в Великобритании. После проведения судебно-медицинских процедур было установлено, что причиной смерти могло стать повешение.

По данным ряда британских СМИ Березовский находился на грани банкротства после проигранных им судебных процессов.