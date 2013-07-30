Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 июля 2013, 18:17

Происшествия

Уголовное дело Бориса Березовского не прекращалось - Маркин

Уголовное дело в отношении Бориса Березовского, который обвинялся в совершении ряда преступлений, не прекращалось. Об этом 30 июля сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

"В связи с необходимостью обеспечения тайны предварительного следствия по данному делу нецелесообразно распространение другой информации", - цитирует РИА Новости слова Владимира Маркина.

Напомним, бывший олигарх Борис Березовский скончался 23 марта. Тело Березовского было обнаружено охранником в его доме в Великобритании. После проведения судебно-медицинских процедур было установлено, что причиной смерти могло стать повешение.

По данным ряда британских СМИ Березовский находился на грани банкротства после проигранных им судебных процессов.

следствие уголовное дело Борис Березовский Владимир Маркин

