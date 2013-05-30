Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая 2013, 13:15

Происшествия

В отделе полиции умер мужчина, задержанный для проверки документов

Утром 30 мая в отделе полиции по району Теплый стан скончался мужчина, которого задержали для проверки личности. Он не смог предъявить документы, и полицейские доставили его в отдел.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, выходя из машины, мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники полиции и оказали ему первую помощь и вызвали карету "скорой помощи". Однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

По предварительному диагнозу, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. По данному факту проводится проверка.

Сайты по теме


следствие проверки смерти

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика