В отделе полиции умер мужчина, задержанный для проверки документов

Утром 30 мая в отделе полиции по району Теплый стан скончался мужчина, которого задержали для проверки личности. Он не смог предъявить документы, и полицейские доставили его в отдел.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, выходя из машины, мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники полиции и оказали ему первую помощь и вызвали карету "скорой помощи". Однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

По предварительному диагнозу, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. По данному факту проводится проверка.