В Москве задержан четвертый фигурант дела о похищении экстрасенса

Столичные следователи разыскали и задержали последнего - четвертого фигуранта дело о похищении финалистки шоу "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой и ее знакомого. Еще трое подозреваемых были задержаны 27 мая. В настоящее время всем им предъявлены обвинения, проведены опознания и очные ставки. Следствие планирует ходатайствовать об их аресте.

Напомним, экстрасенса и ее знакомого похитили вечером 21 мая. Преступники подкараулили потерпевших, захватили их и увезли на машине в квартиру в подмосковном Сергиевом Посаде. Изначально похитители требовали выкуп в 1 миллион рублей. 23 мая они получили от матери Новоселовой деньги, но заложников не освободили, а запросили еще 6,5 миллионов рублей. Эту сумму они получили вечером того же дня, а на утро заложники были отпущены. После освобождения потерпевшие сразу обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "похищение" и "вымогательство". Расследование продолжается.