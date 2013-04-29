Белоруссия выдаст России авиадебошира Сергея Кабалова

Авиадебошир Сергей Кабалов, который устроил драку на борту самолета 11 января, в ближайшее время будет экстрадирован из Белоруссии в Россию.

"17 апреля 2013 г. Генеральной прокуратурой Республики Беларусь вынесено постановление о выдаче Кабалова С.Н. компетентным органам Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности", – сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Ранее Генпрокуратура России обратилась в Белоруссию с запросом о выдаче Кабалова для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, 11 января пассажир рейса Москва-Хургада устроил дебош в самолете, требуя немедленно посадить самолет. Его личность быстро установили - хулиганом оказался бизнесмен Сергей Кабалов.

Как установило следствие, Кабалов закурил сигарету в туалете самолета. Стюард потребовал прекратить курить, и пьяный бизнесмен нанес ему удар. Кроме того, Кабалов проник в кабину пилотов и потребовал экстренной посадки на воду.

В отношении Кабалова было заведено уголовное дело по статьям "Побои" и "Покушение на угон самолета". Дебошир был объявлен в международный розыск. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.