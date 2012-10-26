Обвиняемый в гибели актрисы Голуб не был пьян в момент ДТП

Предварительные результаты экспертизы, проведенной следствием, свидетельствуют, что предполагаемый виновник гибели актрисы Марины Голуб в момент ДТП не был пьян, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в Москве в ночь на 10 октября на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Участниками ДТП стали четыре автомашины, в одной из них находилась актриса.

Предполагаемый виновник ДТП Алексей Русаков сразу после аварии бросил свой автомобиль и скрылся. Полиция задержала подозреваемого 13 октября, сейчас Русаков арестован.

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