26 июля 2013, 17:16Происшествия
Житель Москвы за деньги прописывал в своей квартире мигрантов
На северо-западе Москвы задержан ранее судимый 64-летний мужчина, который незаконно зарегистрировал в своей квартире 11 иностранных граждан. За эту услугу он взял с них деньги, при этом в квартире никто не проживал.
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", мигранты будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
