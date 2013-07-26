Форма поиска по сайту

26 июля 2013, 17:16

Происшествия

Житель Москвы за деньги прописывал в своей квартире мигрантов

На северо-западе Москвы задержан ранее судимый 64-летний мужчина, который незаконно зарегистрировал в своей квартире 11 иностранных граждан. За эту услугу он взял с них деньги, при этом в квартире никто не проживал.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", мигранты будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

