24 июля 2013, 20:30

Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела Витаса

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Виталия Грачева (Витас), обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

В ведомстве отметили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и затем будет передано в суд.

Напомним, 10 мая Витас, двигаясь на своем автомобиле по территории ВВЦ, сбил велосипедистку, после чего ударил ногой прибывшего на место сотрудника полиции.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

