Подготовлено обвинительное заключение по делу о ДТП на Ленинском

Следствие подготовило обвинительное заключение по делу о резонансном ДТП на Ленинском проспекте в Москве.

Сейчас дело находится в прокуратуре, а после утверждения обвинительного заключения будет передано в Гагаринский суд для рассмотрения по существу", - сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Москве.

Резонансное ДТП произошло 25 февраля 2010 года в районе площади Гагарина. Автомобиль Citroen столкнулся с Mercedes, принадлежавшим "ЛУКОЙЛу". В результате ДТП погибли две женщины, ехавшие в Citroen, а топ-менеджер ЛУКОЙЛА Анатолий Барков и его водитель получили травмы.