21 августа 2013, 10:53Происшествия
Возбуждено дело против москвички, незаконно "приютившей" 15 мигрантов
Против 52-летней москвички, которая за вознаграждение зарегистрировала в своей квартире на улице Гастелло 15 иностранцев, возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".
В числе мигрантов-нелегалов оказались граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Израиля, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В отношении нарушительницы закона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
