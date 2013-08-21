Возбуждено дело против москвички, незаконно "приютившей" 15 мигрантов

Против 52-летней москвички, которая за вознаграждение зарегистрировала в своей квартире на улице Гастелло 15 иностранцев, возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

В числе мигрантов-нелегалов оказались граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Израиля, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В отношении нарушительницы закона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.