Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа 2013, 07:20

Происшествия

Стрелявшего из машины в центре Москвы задержали на двое суток

Молодой человек, открывший накануне стрельбу из автомобиля в центре столицы, задержан на 48 часов. Об этом РИА Новости сообщил представитель ГУ МВД по Москве.

По его словам, в отношении восемнадцатилетнего парня возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

В минувший понедельник в полицию поступило сообщение о стрельбе из белого автомобиля Mercedes у дома номер 41 по улице Земляной вал. Позднее на северо-востоке столицы машина была задержана, помимо водителя в ней оказались две девушки. Еще один автомобиль, предположительно, причастный к стрельбе, был задержан в центре Москвы.

Ссылки по теме


следствие задержания стрельбы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика