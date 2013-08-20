Стрелявшего из машины в центре Москвы задержали на двое суток

Молодой человек, открывший накануне стрельбу из автомобиля в центре столицы, задержан на 48 часов. Об этом РИА Новости сообщил представитель ГУ МВД по Москве.

По его словам, в отношении восемнадцатилетнего парня возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

В минувший понедельник в полицию поступило сообщение о стрельбе из белого автомобиля Mercedes у дома номер 41 по улице Земляной вал. Позднее на северо-востоке столицы машина была задержана, помимо водителя в ней оказались две девушки. Еще один автомобиль, предположительно, причастный к стрельбе, был задержан в центре Москвы.