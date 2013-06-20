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Следствие

20 июня 2013, 13:58

Мошеннику грозит 5 лет за похищение 108 млн рублей из бюджета Москвы

следствие уголовные дела мошенничества

Следственное управление по Москве передало в суд уголовное дело в отношении директора московской фирмы, которого обвиняют в хищении средств из столичного бюджета.

По версии следствия, подозреваемый получил от департамента ЖКХ заказ на очистку снегоплавильных пунктов в Москве и завысил объемы работ, в результате чего фирме было переплачено 108 миллионов рублей.

В ходе расследования директору предприятия было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Максимальной срок наказания по этой статье – до 5 лет лишения свободы.

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