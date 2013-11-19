Форма поиска по сайту

19 ноября 2013, 12:15

Происшествия

В Москве молодой человек и его девушка покончили с собой после ссоры

Столичные следователи начали проверку по факту самоубийства молодой пары, сообщает СКР.

Тела 27-летнего молодого человека и 21-летней девушки были найдены в ночь на 19 ноября у одного из домов по Большой Марфинской улице.

По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора, после которой мужчина вышел на лестничный пролет 9-го этажа и выпрыгнул в открытое окно. Спустя некоторое время девушка так же покончила с собой, выбросившись из окна.

