19 ноября 2013, 12:15Происшествия
В Москве молодой человек и его девушка покончили с собой после ссоры
Столичные следователи начали проверку по факту самоубийства молодой пары, сообщает СКР.
Тела 27-летнего молодого человека и 21-летней девушки были найдены в ночь на 19 ноября у одного из домов по Большой Марфинской улице.
По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора, после которой мужчина вышел на лестничный пролет 9-го этажа и выпрыгнул в открытое окно. Спустя некоторое время девушка так же покончила с собой, выбросившись из окна.
