Матери обварившегося горячей водой мальчика предъявлено обвинение

В Москве завершилось расследование уголовного дела по факту гибели от ожогов двухлетнего мальчика. Виновной признана его мать, ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В июле этого года 19-летняя москвичка на полтора часа оставила своего двухлетнего сына в ванной без присмотра. За это время мальчик открыл кран с горячей водой и обварился. От полученных ожогов он скончался - температура воды составляла от 60 до 75 градусов. Ребенок получил ожоги второй и третьей степени площадью около 35 процентов поверхности тела.

По версии следствия, мальчик погиб из-за пренебрежительного отношения матери к сыну. Следственные органы Главного следственного управления столичного СКР проведели расследование. Дело направлено в суд.