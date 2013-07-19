Сборщик датчиков ракеты-носителя "Протон-М" скрывается от следствия

Специалисты Роскосмоса, расследующие причины аварии ракеты "Протон-М", установили троих работников одного из предприятий Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, которые производили монтаж проблемного узла.

По данным газеты "Известия", это сборщик Прохоров, исполнитель Гришин и контролер-мастер Гудкова.

Сейчас следователи не могут найти и опросить одного из подозреваемых. Предположительно, Прохоров уехал из Москвы, и сейчас о его местонахождении ничего неизвестно. На заводе утверждают, что сотрудник находится в отпуске.

Причиной аварии ракеты-носителя "Протон-М" с тремя спутниками системы ГЛОНАСС на борту назвали неправильную установку датчиков угловых скоростей.

Напомним, 2 июля 2013 года ракета "Протон-М" не смогла вывести на орбиту три спутника ГЛОНАСС. Едва оторвавшись от земли, ракета стала отклоняться от курса, распадаться в воздухе, после чего упала и взорвалась неподалеку от места запуска. Никто не пострадал.

По факту крушения "Протон-М" возбуждено уголовное дело.

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, падение ракеты не отразится на работе навигационной системы ГЛОНАСС.