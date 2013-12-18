Знакомый авиадебошира Третьякова прибыл на допрос к следователям

Следователи работают с Александром Зуйченко, который летел на самолете из Красноярска в Москве вместе с авиадебоширом Андреем Третьяковым. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"Александр Зуйченко прибыл в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, и сейчас с ним начали работать следователи", - говорится в сообщении.

Напомним, что Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту дебоша на борту самолета Красноярск - Москва. Правоохранители установили, что на борту воздушного судна противоправные действия совершил не только Андрей Третьяков, но и его знакомый Александр Зуйченко.

По информации следствия, в ходе перелета "Боинга-737" Зуйченко, вместо того, чтобы успокоить разбушевавшегося Третьякова, начал избивать и угрожать убийством пассажиру, который пытался оттащить дебошира от бортпроводника.

Против Зуйченко возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".