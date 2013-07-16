Задержанный полицейскими похититель может получить 20 лет тюрьмы

ГСУ Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего уроженца Дагестана, который похитил молодого человека с целью выкупа. он подозревается в "Незаконном лишении свободы" и "Вымогательстве", максимальное наказание может составить 20 лет тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба СКР, подозреваемый в похищении вместе с подельниками незаконно удерживал человека в квартире в центре Москвы. Заложник сообщил родственникам о лишении свободы благодаря планшетному компьютеру, который он спрятал под матрас.

В ходе обыска была обнаружена веревка и наручники, с помощью которых удерживали потерпевшего. В качестве свидетелей следователи допросили родственников и знакомых заложника.

Напомним, утром 16 июля стало известно об освобождении молодого человека, которого удерживали с целью выкупа в семь миллионов рублей. Также был задержан и похититель, соучастники преступления разыскиваются.